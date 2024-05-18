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Acne Out Biotrade харчова добавка для підтримки здоров'я шкіри та імунної системи капсули, №30 - Харків (871532) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -16,00 грн
516,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
594,60
Економія: -33,27 грн
561,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
599,44
Економія: -38,07 грн
561,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
542,87
Економія: -30,87 грн
512,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
542,46
Економія: -30,46 грн
512,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 75-А
Всього: упаковка (1)
590,64
Економія: -60,93 грн
529,71 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
548,25
Економія: -32,25 грн
516,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
543,66
Економія: -51,40 грн
492,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1), капсули (2)
605,93
Економія: -122,09 грн
483,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (4)
535,93
Економія: -74,50 грн
461,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
543,69
Економія: -78,79 грн
464,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
596,59
Економія: -128,52 грн
468,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1), капсули (2)
531,87
Економія: -19,87 грн
512,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
599,61
Економія: -131,54 грн
468,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
593,00
Економія: -31,40 грн
561,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
548,92
Економія: -90,71 грн
458,21 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (2)
595,85
Економія: -83,12 грн
512,73 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
537,60
Економія: -76,80 грн
460,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
601,55
Економія: -55,78 грн
545,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
592,32
Економія: -43,70 грн
548,62 грн