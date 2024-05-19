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Bio Vegane бальзам для губ "Органічний Канабіс" 4.8 мл для втомленої шкіри - Київ (875661) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 120
Всього: упаковка (2)
139,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 2
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
Будьте здорові
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ржищів, вул. Соборна, 31
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
Будьте здорові
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Узин, вул. Авіаторів, 71-В
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
Будьте здорові
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Сквира, пл. Героїв Небесної Сотні, 17
Всього: упаковка (2)
139,00 грн
Будьте здорові
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Інтернаціональна, 12-А
Всього: упаковка (2)
139,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 50
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хорошів, вул. Древлянська, 27
Всього: упаковка (2)
139,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
Всього: упаковка (3)
139,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Лубни, просп. Володимирський, 38-Б
Всього: упаковка (2)
139,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 34
Всього: упаковка (3)
139,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 77
Всього: упаковка (2)
139,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Градизьк, перех. Київська / Рєпіна, 45/15
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 35
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
Всього: упаковка (2)
139,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, пров. Гвардійський, 14
Всього: упаковка (2)
139,00 грн
Аптека №23
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Кохана Анатолія, 5-Б
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
Аптека №23
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Ярмаркова, 46
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
1 соціальна аптека
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Подільськ, пл. Базарна, 2-А
Всього: упаковка (2)
139,00 грн