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Cerave SA крем пом'якшує для дуже сухої, грубої шкіри 177 мл - Одеса (870767) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
437,45
Економія: -13,12 грн
424,33 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (2)
533,30 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
513,60
Економія: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
513,60
Економія: -15,41 грн
498,19 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (2)
463,00
Економія: -27,78 грн
435,22 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (2)
490,20
Економія: -14,71 грн
475,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
513,60
Економія: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
490,20
Економія: -14,71 грн
475,49 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
448,70 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (1)
513,60
Економія: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (1)
513,60
Економія: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
490,20
Економія: -14,71 грн
475,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (2)
513,60
Економія: -15,41 грн
498,19 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
513,60
Економія: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
Всього: упаковка (1)
481,15
Економія: -14,43 грн
466,72 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (1)
481,15
Економія: -14,43 грн
466,72 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (1)
490,20
Економія: -14,71 грн
475,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (2)
481,15
Економія: -14,43 грн
466,72 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (1)
490,20
Економія: -14,71 грн
475,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
490,20
Економія: -14,71 грн
475,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
490,20
Економія: -14,71 грн
475,49 грн