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Cerave SA крем пом'якшує для дуже сухої, грубої шкіри 177 мл - Львів (870767) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
481,15
Економія: -14,43 грн
466,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
513,60
Економія: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
513,60
Економія: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
513,60
Економія: -15,41 грн
498,19 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
513,60
Економія: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
513,60
Економія: -15,41 грн
498,19 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
513,60
Економія: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
481,15
Економія: -14,43 грн
466,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (1)
481,15
Економія: -14,43 грн
466,72 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (2)
433,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
490,20
Економія: -14,71 грн
475,49 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (3)
493,80 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
455,00
Економія: -13,65 грн
441,35 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (1)
513,60
Економія: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
490,20
Економія: -14,71 грн
475,49 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
513,60
Економія: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (2)
490,20
Економія: -14,71 грн
475,49 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (2)
463,00
Економія: -27,78 грн
435,22 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (3)
513,60
Економія: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Київська, 66
Всього: упаковка (1)
481,15
Економія: -14,43 грн
466,72 грн