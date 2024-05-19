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Melabel пінка для вмивання з ефектом відбілювання 150 мл - Київ (871310) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
569,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
516,78
Економія: -33,13 грн
483,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
509,82
Економія: -26,17 грн
483,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
499,42
Економія: -15,77 грн
483,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
503,43
Економія: -14,76 грн
488,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
503,04
Економія: -19,39 грн
483,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
516,44
Економія: -32,79 грн
483,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
513,25
Економія: -24,58 грн
488,67 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
499,56
Економія: -15,91 грн
483,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (2)
513,49
Економія: -24,82 грн
488,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (1)
515,01
Економія: -26,34 грн
488,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (2)
503,82
Економія: -15,15 грн
488,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
Всього: упаковка (1)
514,76
Економія: -26,09 грн
488,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (1)
513,49
Економія: -24,82 грн
488,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 15
Всього: упаковка (1)
501,16
Економія: -17,51 грн
483,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
512,96
Економія: -24,29 грн
488,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
513,45
Економія: -24,78 грн
488,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 17
Всього: упаковка (1)
510,86
Економія: -22,19 грн
488,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
508,17
Економія: -19,50 грн
488,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
512,62
Економія: -28,97 грн
483,65 грн
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом