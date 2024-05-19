Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяMelabel пінка для вмивання з ефектом відбілюванняЦіни в аптеках

Melabel пінка для вмивання з ефектом відбілювання 150 мл - Харків (871310) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
512,81
Економія: -29,16 грн
483,65 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
512,43
Економія: -28,78 грн
483,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
513,54
Економія: -24,87 грн
488,67 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
513,88
Економія: -30,23 грн
483,65 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
505,56
Економія: -21,91 грн
483,65 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
514,33
Економія: -25,66 грн
488,67 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (1)
505,85
Економія: -22,20 грн
483,65 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
513,10
Економія: -24,43 грн
488,67 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
602,12
Економія: -33,12 грн
569,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
510,69
Економія: -27,04 грн
483,65 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
510,61
Економія: -21,94 грн
488,67 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
518,82
Економія: -30,15 грн
488,67 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
518,48
Економія: -29,81 грн
488,67 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 294/1
Всього: упаковка (1)
503,38
Економія: -19,73 грн
483,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 15
Всього: упаковка (1)
501,16
Економія: -17,51 грн
483,65 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
512,96
Економія: -24,29 грн
488,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
513,45
Економія: -24,78 грн
488,67 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 17
Всього: упаковка (1)
510,86
Економія: -22,19 грн
488,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (1)
515,01
Економія: -26,34 грн
488,67 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (2)
503,82
Економія: -15,15 грн
488,67 грн