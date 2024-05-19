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Odorex Антиперспірант кульковий 10 днів захисту 40 мл - Київ (871311) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (5)
494,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
479,77
Економія: -44,23 грн
435,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
473,30
Економія: -37,76 грн
435,54 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
533,85
Економія: -53,35 грн
480,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
462,57
Економія: -27,03 грн
435,54 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
533,85
Економія: -53,35 грн
480,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
Всього: упаковка (2)
435,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
468,27
Економія: -21,26 грн
447,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
477,03
Економія: -30,02 грн
447,01 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (4)
533,85
Економія: -53,35 грн
480,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
479,45
Економія: -30,44 грн
449,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
471,60
Економія: -22,59 грн
449,01 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (2)
533,85
Економія: -53,35 грн
480,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (3)
459,23
Економія: -14,63 грн
444,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (3)
471,82
Економія: -36,28 грн
435,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (1)
462,93
Економія: -13,92 грн
449,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
Всього: упаковка (1)
472,99
Економія: -29,97 грн
443,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
Всього: упаковка (1)
470,20
Економія: -21,19 грн
449,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (2)
443,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (3)
471,82
Економія: -22,81 грн
449,01 грн