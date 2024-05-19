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Odorex Антиперспірант кульковий 10 днів захисту 40 мл - Харків (871311) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
462,93
Економія: -15,92 грн
447,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (3)
475,23
Економія: -26,22 грн
449,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (3)
471,86
Економія: -22,85 грн
449,01 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
477,07
Економія: -28,06 грн
449,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
477,57
Економія: -28,56 грн
449,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (3)
464,74
Економія: -20,14 грн
444,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
465,59
Економія: -20,99 грн
444,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
466,43
Економія: -17,42 грн
449,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
472,58
Економія: -23,57 грн
449,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (3)
462,78
Економія: -18,18 грн
444,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
464,03
Економія: -25,36 грн
438,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (2)
477,66
Економія: -34,64 грн
443,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (6)
462,93
Економія: -27,39 грн
435,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
467,19
Економія: -18,18 грн
449,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
458,03
Економія: -13,43 грн
444,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (1)
469,62
Економія: -20,61 грн
449,01 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
471,46
Економія: -22,45 грн
449,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
475,14
Економія: -26,13 грн
449,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (2)
510,94
Економія: -16,94 грн
494,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (2)
462,25
Економія: -17,65 грн
444,60 грн