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MAXI бальзам для нігтів 15 мл - Одеса (871533) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
402,12
Економія: -45,77 грн
356,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
405,93
Економія: -57,26 грн
348,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (2)
404,85
Економія: -54,64 грн
350,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
355,97
Економія: -45,93 грн
310,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 120
Всього: упаковка (1)
453,90
Економія: -61,06 грн
392,84 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
396,40
Економія: -40,05 грн
356,35 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (1)
400,74
Економія: -39,40 грн
361,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
Всього: упаковка (1)
449,46
Економія: -76,69 грн
372,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (1)
445,70
Економія: -40,05 грн
405,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
Всього: упаковка (1)
448,91
Економія: -62,90 грн
386,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 35
Всього: упаковка (1)
453,05
Економія: -65,33 грн
387,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (2)
454,16
Економія: -42,96 грн
411,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
405,66
Економія: -21,66 грн
384,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
396,94
Економія: -12,94 грн
384,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
404,01
Економія: -20,01 грн
384,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
399,32
Економія: -29,53 грн
369,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
402,43
Економія: -31,10 грн
371,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
404,31
Економія: -27,27 грн
377,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
406,13
Економія: -37,62 грн
368,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
408,61
Економія: -81,44 грн
327,17 грн