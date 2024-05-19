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MAXI бальзам для нігтів 15 мл - Львів (871533) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
410,30
Економія: -42,43 грн
367,87 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
338,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
389,15
Економія: -18,64 грн
370,51 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
392,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
423,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
451,60
Економія: -49,79 грн
401,81 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (2)
423,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Франка Івана, 87
Всього: упаковка (2)
392,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
455,61
Економія: -61,06 грн
394,55 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (1)
423,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Варшавська, 56-А
Всього: упаковка (2)
392,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (2)
423,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
444,85
Економія: -55,43 грн
389,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
403,77
Економія: -33,71 грн
370,06 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (1)
423,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
379,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
423,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (1)
423,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
360,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
307,20 грн