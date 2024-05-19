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MAXI бальзам для нігтів 15 мл - Київ (871533) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
423,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
445,36
Економія: -72,59 грн
372,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (2)
448,69
Економія: -75,92 грн
372,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
Всього: упаковка (1)
449,80
Економія: -70,62 грн
379,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
448,65
Економія: -37,45 грн
411,20 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 294/1
Всього: упаковка (1)
399,67
Економія: -24,89 грн
374,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
Всього: упаковка (1)
441,90
Економія: -69,13 грн
372,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (2)
442,24
Економія: -31,04 грн
411,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (1)
450,49
Економія: -44,84 грн
405,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 35
Всього: упаковка (1)
451,25
Економія: -63,53 грн
387,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (1)
400,70
Економія: -39,36 грн
361,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
Всього: упаковка (1)
447,41
Економія: -61,40 грн
386,01 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (3)
384,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (1)
422,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
Всього: упаковка (1)
410,13
Економія: -46,67 грн
363,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (2)
400,43
Економія: -33,86 грн
366,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
Всього: упаковка (1)
397,63
Економія: -60,86 грн
336,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
384,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
409,34
Економія: -52,99 грн
356,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 9
Всього: упаковка (1)
392,00 грн