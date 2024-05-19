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SVR ЦІКАВІТ ПЛЮС КРЕМ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ І ПОДРАЗНЕНОЇ ШКІРИ 40 мл - Київ (871754) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
457,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
457,59 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
482,76
Економія: -68,00 грн
414,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
491,78
Економія: -77,02 грн
414,76 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
465,75
Економія: -13,97 грн
451,78 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
494,93
Економія: -43,14 грн
451,79 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
465,75
Економія: -13,97 грн
451,78 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
465,75
Економія: -13,97 грн
451,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
492,43
Економія: -40,64 грн
451,79 грн