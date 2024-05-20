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Бальзам для губ "Enjee" (Енжі) 6 мл вітамінний - Одеса (869872) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Венера
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Армійська, 8
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Лаванда
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 174
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Таірівська
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 96
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Ангеліка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
В інших містах:
Ульяна
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Чорноморськ, просп. Миру, 22-В
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (1)
41,69
Економія: -4,80 грн
36,89 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом