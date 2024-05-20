Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системиSunlife Omega-3 1000 mg KapselnЦіни в аптеках

Sunlife Omega-3 1000 mg Kapseln капсули, №30 - Одеса (908487) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
833,14 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (3)
828,91 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
832,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
Всього: упаковка (2)
836,48 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 75
Всього: упаковка (2)
835,62 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: упаковка (1)
828,47 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (1)
832,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (1)
833,92 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (1)
838,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
836,73 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Роздільна, вул. Привокзальна, -
Всього: упаковка (1)
835,65 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 6
Всього: упаковка (1)
835,77 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Роздільна, вул. Європейська, 5-Б
Всього: упаковка (1)
829,15 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
Всього: упаковка (5)
834,78 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Березанка, вул. Суворова, 85-А
Всього: упаковка (2)
830,91 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Березанка, вул. Суворова, 62
Всього: упаковка (1)
827,42 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
Всього: упаковка (1)
827,57 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Цебрикове, вул. Миру, 16
Всього: упаковка (1)
833,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Соборна, 8-А
Всього: упаковка (1)
830,24 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Веселинове, вул. Богданова, 1-Б
Всього: упаковка (1)
829,78 грн