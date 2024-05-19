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Sunlife Omega-3 1000 mg Kapseln капсули, №30 - Львів (908487) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (3)
833,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
837,76 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (1)
831,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
838,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
795,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (1)
834,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
837,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (1)
827,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (1)
831,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
837,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (4)
836,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
831,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
Всього: упаковка (1)
832,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Борислав, вул. Міцкевича, 3-А
Всього: упаковка (2)
828,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Моршин, вул. Франка Івана, 29-Н
Всього: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Зборів, вул. Хмельницького Богдана, 22
Всього: упаковка (1)
829,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 24
Всього: упаковка (1)
836,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Радивилів, вул. Четвертного, 9-А
Всього: упаковка (2)
838,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (1)
828,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 8
Всього: упаковка (7)
836,25 грн