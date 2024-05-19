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Sunlife Multivitamin таблетки для розсмоктування, №30 - Львів (923054) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
517,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
528,89 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
526,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (1)
524,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
525,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
515,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
518,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
495,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (1)
526,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1)
524,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
520,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (1)
516,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (1)
522,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
520,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (2)
518,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (1)
525,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (1)
525,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (1)
525,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (3)
516,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
Всього: упаковка (1)
515,95 грн