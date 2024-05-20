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Sunlife Multi+ Mineral Brausetabletten таблетки шипучі, №17 - Одеса (870378) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святошинська, 38
Всього: упаковка (1)
212,37
Економія: -10,38 грн
201,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (1)
224,59
Економія: -23,30 грн
201,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
247,16
Економія: -47,73 грн
199,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (1)
218,72
Економія: -21,95 грн
196,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (1)
218,26
Економія: -17,06 грн
201,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1-А
Всього: упаковка (1)
211,99
Економія: -10,13 грн
201,86 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом