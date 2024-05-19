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Sunlife Multi+ Mineral Brausetabletten таблетки шипучі, №17 - Харків (870378) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
241,96
Економія: -42,53 грн
199,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (1)
225,50
Економія: -24,21 грн
201,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (1)
219,58
Економія: -22,81 грн
196,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1-А
Всього: упаковка (1)
211,34
Економія: -9,48 грн
201,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (1)
216,23
Економія: -15,03 грн
201,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святошинська, 38
Всього: упаковка (1)
218,44
Економія: -16,45 грн
201,99 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом