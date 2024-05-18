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Sunlife Multi+ Mineral Brausetabletten таблетки шипучі, №17 - Дніпро (Дніпропетровськ) (870378) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
247,04
Економія: -47,61 грн
199,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (1)
215,53
Економія: -13,23 грн
202,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (1)
222,87
Економія: -26,10 грн
196,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Святошинська, 38
Всього: упаковка (1)
216,67
Економія: -14,68 грн
201,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (1)
214,74
Економія: -12,44 грн
202,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1-А
Всього: упаковка (1)
215,97
Економія: -14,11 грн
201,86 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом