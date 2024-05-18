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Sunlife Melatonin Kapseln капсули, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (870416) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сурсько-Литовська, 1
Всього: упаковка (1)
518,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
Всього: упаковка (2)
520,70 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (1)
518,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Логістична, 7-А
Всього: упаковка (2)
515,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (1)
522,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41
Всього: упаковка (1)
517,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-Д
Всього: упаковка (1)
518,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Іларіонове, вул. Робоча, 18
Всього: упаковка (1)
526,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (1)
518,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 61
Всього: упаковка (1)
521,82 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
520,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32
Всього: упаковка (1)
517,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (3)
518,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 22-А
Всього: упаковка (1)
515,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 11-А
Всього: упаковка (1)
518,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (3)
526,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (1)
528,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 17-А
Всього: упаковка (1)
520,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 41-Д
Всього: упаковка (1)
528,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-Д
Всього: упаковка (1)
529,08 грн