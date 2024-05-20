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Sunlife Calcium + D3 Tabletten таблетки, №150 - Одеса (870406) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (4)
626,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (5)
626,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (6)
631,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (1)
632,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (6)
625,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (7)
600,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (5)
626,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (6)
632,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (8)
631,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (5)
624,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (1)
631,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (6)
632,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (6)
625,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (8)
628,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
Всього: упаковка (5)
631,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 75
Всього: упаковка (6)
628,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: упаковка (6)
628,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (6)
630,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (5)
628,69 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Всього: упаковка (1)
624,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
Всього: упаковка (6)
629,96 грн