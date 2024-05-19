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Sunlife Calcium + D3 Brausetabletten таблетки шипучі, №17 - Харків (870405) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 225 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (5)
220,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (7)
219,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (8)
220,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (10)
221,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (4)
220,12 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (8)
210,00 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (6)
221,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (22)
220,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (6)
219,57 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (4)
219,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (17)
221,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (4)
220,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (8)
218,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (8)
220,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (12)
218,66 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (2)
219,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (7)
219,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (21)
219,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (41)
220,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (9)
218,85 грн