Беталок ЗОК таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн 25 мг блістер, №14 - Львів (81469) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 220 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека сальве
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека бам
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Львів, вул. Клепарівська, 4
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Аптека доброго дня
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Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, вул. Базарна, 11
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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