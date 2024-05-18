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Беталок ЗОК таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн 50 мг флакон, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (2011) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (4)
268,36
Економія: -32,28 грн
236,08 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
264,83
Економія: -28,75 грн
236,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
262,28
Економія: -25,64 грн
236,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
253,34 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
240,99
Економія: -16,21 грн
224,78 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
253,30
Економія: -26,30 грн
227,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
237,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
236,99
Економія: -12,21 грн
224,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
252,29
Економія: -26,52 грн
225,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
219,75 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
246,50
Економія: -20,00 грн
226,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
265,22
Економія: -34,48 грн
230,74 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
258,20
Економія: -27,46 грн
230,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
257,62
Економія: -25,77 грн
231,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
219,75 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
248,04
Економія: -16,14 грн
231,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
264,84
Економія: -26,57 грн
238,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
237,40 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
265,78
Економія: -28,60 грн
237,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
242,59
Економія: -7,29 грн
235,30 грн