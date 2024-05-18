AGRADO PROF Шампунь для волосся 750 мл проти лупи - Харків (912029) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Незалежності, 7
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Науки, 12
1 соціальна аптека
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Харків, вул. Космічна, 16
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Харків, вул. 23-го Серпня, 34
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Науки, 41/43
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 210
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Китаєнка, 8
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Байрона, 183
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Валентинівська, 35/81
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 3-й, 39
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайський, м-н 1/2, 29
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 2-й, 38
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 28
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 23