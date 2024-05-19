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AGRADO PROF Шампунь для волосся 900 мл живлення для сухого волосся - Львів (910252) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (3)
146,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
134,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
184,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
144,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (1)
184,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
145,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 53-Б
Всього: упаковка (2)
183,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Всього: упаковка (1)
145,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
145,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
Всього: упаковка (2)
128,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 29-А
Всього: упаковка (2)
134,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ямпіль, вул. Свободи, 140
Всього: упаковка (2)
144,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
Всього: упаковка (2)
145,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 31/1
Всього: упаковка (2)
144,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (2)
131,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
128,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
129,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
184,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
183,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
185,44 грн