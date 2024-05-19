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AGRADO PROF Шампунь для волосся 900 мл живлення для сухого волосся - Київ (910252) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
183,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
185,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
184,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
129,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
128,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
146,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
Всього: упаковка (2)
184,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (1)
183,39 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (2)
131,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 31/1
Всього: упаковка (2)
144,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (2)
144,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
134,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (2)
134,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 21
Всього: упаковка (2)
144,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (2)
128,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 29-А
Всього: упаковка (2)
134,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (2)
134,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
Всього: упаковка (2)
145,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
Всього: упаковка (2)
128,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
145,82 грн