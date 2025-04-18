Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
77.3 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, пл. Привокзальна, 7/2
119.6 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
126.6 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 8
135.1 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
157.6 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 77/1
158.2 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Надпільна, 353
158.4 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 305
159.0 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звягель, пл. Лесі Українки, 15
205.7 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 58
249.5 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, перех. Свободи / Бойка, 92/17
257.7 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
274.7 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 44
302.9 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
303.1 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Єланець, вул. Соборна, 123
321.2 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Збараж, вул. Січових Стрільців, 1-Г
350.0 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Скальда Сергія, 13-Б
411.4 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
431.3 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
431.8 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс