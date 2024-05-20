Азитроміцин-Віста порошок для розчину для інфузій 500 мг флакон, №1 - Запоріжжя (778738) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом