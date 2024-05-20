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Азитроміцин-Віста порошок для розчину для інфузій 500 мг флакон, №1 - Одеса (778738) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (2)
373,44 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
Всього: упаковка (5)
448,12
Економія: -52,27 грн
395,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
432,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
432,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
Всього: упаковка (4)
447,26 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом