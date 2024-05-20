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Alcozero порошок для перорального застосування саше, №2 - Одеса (733434) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Канатна, 16
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
Всього: упаковка (3)
80,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (3)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (3)
80,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 38
Всього: упаковка (3)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 62-Б
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (4)
80,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
Всього: упаковка (1)
80,00 грн