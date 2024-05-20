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EuTylia Elle Ovules супозиторії вагінальні, №10 - Запоріжжя (866652) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (1)
523,99
Економія: -100,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
Всього: упаковка (1)
482,99
Економія: -59,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (11)
490,99
Економія: -67,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
472,99
Економія: -49,69 грн
423,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Всього: упаковка (1)
508,99
Економія: -85,69 грн
423,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
474,99
Економія: -51,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: упаковка (1)
472,99
Економія: -49,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (1)
472,99
Економія: -49,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Всього: упаковка (1)
490,99
Економія: -67,69 грн
423,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
442,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (13)
482,99
Економія: -59,69 грн
423,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Е
Всього: упаковка (1)
431,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (1)
472,15 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 403
Всього: упаковка (1)
482,99
Економія: -59,69 грн
423,30 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: супозиторії вагінальні (5)
508,99
Економія: -85,69 грн
423,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 98
Всього: упаковка (2)
442,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 112/3
Всього: упаковка (1)
471,99
Економія: -48,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
484,99
Економія: -61,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
Всього: супозиторії вагінальні (5)
476,99
Економія: -53,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (12)
476,99
Економія: -53,69 грн
423,30 грн