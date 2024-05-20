Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняПесарії, супозиторії, глобулиEuTylia Elle OvulesЦіни в аптеках

EuTylia Elle Ovules супозиторії вагінальні, №10 - Одеса (866652) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (2)
531,99
Економія: -108,69 грн
423,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (2)
508,99
Економія: -85,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (2)
490,99
Економія: -67,69 грн
423,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: упаковка (1)
508,99
Економія: -85,69 грн
423,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
469,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
482,99
Економія: -59,69 грн
423,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
508,99
Економія: -85,69 грн
423,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
469,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
442,40 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (13)
482,99
Економія: -59,69 грн
423,30 грн
Ощад аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ватутіне, вул. Ювілейна, 2
Всього: упаковка (1)
496,99
Економія: -73,69 грн
423,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Е
Всього: упаковка (1)
431,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 61
Всього: упаковка (1)
485,99
Економія: -62,69 грн
423,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260-А
Всього: упаковка (1)
570,99
Економія: -147,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
Всього: супозиторії вагінальні (5)
476,99
Економія: -53,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
484,99
Економія: -61,69 грн
423,30 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
Всього: упаковка (1)
485,99
Економія: -62,69 грн
423,30 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: супозиторії вагінальні (5)
508,99
Економія: -85,69 грн
423,30 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (1)
472,15 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 403
Всього: упаковка (1)
482,99
Економія: -59,69 грн
423,30 грн