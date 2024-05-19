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EuTylia Elle Ovules супозиторії вагінальні, №10 - Львів (866652) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
471,99
Економія: -48,69 грн
423,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: супозиторії вагінальні (5)
580,99
Економія: -157,69 грн
423,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (2)
570,99
Економія: -147,69 грн
423,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
523,99
Економія: -100,69 грн
423,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (1)
486,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (1)
563,99
Економія: -140,69 грн
423,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (1)
508,99
Економія: -85,69 грн
423,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 113
Всього: упаковка (2)
537,99
Економія: -114,69 грн
423,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Малоголосківська, 42
Всього: упаковка (1)
536,99
Економія: -113,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: супозиторії вагінальні (5)
484,99
Економія: -61,69 грн
423,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Виговського Івана, 3
Всього: упаковка (1)
502,99
Економія: -79,69 грн
423,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: упаковка (1)
508,99
Економія: -85,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 51
Всього: упаковка (1)
482,99
Економія: -59,69 грн
423,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Хуторівка, 4-Б
Всього: упаковка (1)
546,99
Економія: -123,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
466,99
Економія: -43,69 грн
423,30 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (2)
563,99
Економія: -140,69 грн
423,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 10
Всього: упаковка (2)
553,99
Економія: -130,69 грн
423,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
Всього: упаковка (1)
494,99
Економія: -71,69 грн
423,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Мостиська, пл. Ринок, 15
Всього: упаковка (1)
570,99
Економія: -147,69 грн
423,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Коновальця Євгена, 48
Всього: упаковка (1)
570,99
Економія: -147,69 грн
423,30 грн