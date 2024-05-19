EuTylia Elle Ovules супозиторії вагінальні, №10 - Львів (866652) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
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Львів, вул. Городоцька, 82
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Всього: супозиторії вагінальні (5)
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Всього: упаковка (2)
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Львів, пл. Соборна, 17
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
D.s.
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
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Львів, вул. Зелена, 113
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Львів, вул. Малоголосківська, 42
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Всього: супозиторії вагінальні (5)
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Львів, вул. Широка, 64
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Львів, вул. Виговського Івана, 3
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Львів, вул. Личаківська, 187
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Львів, вул. Стрийська, 51
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Львів, вул. Хуторівка, 4-Б
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Львів, вул. Сихівська, 8
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Винники, вул. Галицька, 18
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Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 10
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Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
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Мостиська, пл. Ринок, 15
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Золочів, вул. Коновальця Євгена, 48