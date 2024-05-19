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EuTylia Elle Ovules супозиторії вагінальні, №10 - Київ (866652) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (4)
482,99
Економія: -59,69 грн
423,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (1)
442,40 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
460,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
460,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
460,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
460,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
460,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
460,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 13
Всього: упаковка (1)
508,99
Економія: -85,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
Всього: упаковка (1)
500,99
Економія: -77,69 грн
423,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 56
Всього: упаковка (1)
474,99
Економія: -51,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Житомир, вул. Київська, 25
Всього: упаковка (1)
484,99
Економія: -61,69 грн
423,30 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 8
Всього: упаковка (1)
481,99
Економія: -58,69 грн
423,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
Всього: упаковка (1)
522,99
Економія: -99,69 грн
423,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 40/1
Всього: упаковка (1)
538,99
Економія: -115,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (4)
499,99
Економія: -76,69 грн
423,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44/1
Всього: упаковка (1)
442,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1)
500,99
Економія: -77,69 грн
423,30 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
Всього: упаковка (1)
485,99
Економія: -62,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (12)
476,99
Економія: -53,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
484,99
Економія: -61,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
Всього: супозиторії вагінальні (5)
476,99
Економія: -53,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 112/3
Всього: упаковка (1)
471,99
Економія: -48,69 грн
423,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 98
Всього: упаковка (2)
442,40 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: супозиторії вагінальні (5)
508,99
Економія: -85,69 грн
423,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 403
Всього: упаковка (1)
482,99
Економія: -59,69 грн
423,30 грн