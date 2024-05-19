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Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуByphasse крем-догляд для душаЦіни в аптеках

Byphasse крем-догляд для душа 600 мл солодкий мигдаль - Київ (922739) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (3)
196,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
261,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
262,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
194,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
197,00 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (2)
250,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
156,60 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (3)
272,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (3)
226,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
262,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
196,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (1)
197,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
155,60 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
250,00 грн