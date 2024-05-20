Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуByphasse крем-догляд для душаЦіни в аптеках

Byphasse крем-догляд для душа 600 мл вербена та грейпфрут - Одеса (922738) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
196,66 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
195,27 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (2)
262,47 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
227,69 грн
Соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (1)
220,00 грн
Соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Буніна, 1
Всього: упаковка (2)
220,00 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Адміральський, 1
Всього: упаковка (1)
220,00 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (1)
224,55 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
Всього: упаковка (1)
223,84 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
261,22 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
195,06 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
223,95 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
224,43 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (5)
222,08 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Всього: упаковка (2)
224,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
196,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (1)
197,06 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Велика Олександрівка, вул. Братська, 4
Всього: упаковка (2)
223,39 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
195,92 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
227,68 грн