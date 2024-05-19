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Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуByphasse крем-догляд для душаЦіни в аптеках

Byphasse крем-догляд для душа 1 л з молочним протеїном - Київ (861961) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Всього: упаковка (1)
289,52
Економія: -5,36 грн
284,16 грн
В інших містах:
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 1-В
Всього: упаковка (1)
287,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (1)
287,06
Економія: -0,29 грн
286,77 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
289,18
Економія: -2,81 грн
286,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
287,88
Економія: -0,55 грн
287,33 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Заболотів, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (1)
286,66 грн
Люстдорф
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
Всього: упаковка (1)
251,70 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
251,70 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
251,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Отинія, вул. Свободи, 3
Всього: упаковка (1)
286,82
Економія: -1,64 грн
285,18 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
251,70 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом