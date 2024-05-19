SVR сенсифін аква-гель для реактивної та гіперчутливої шкіри 40 мл - Львів (862209) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Львів, просп. Свободи, 33
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Львів, вул. Городоцька, 3
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Львів, вул. Галицька, 19
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Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
В інших містах:
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Львів, просп. Червоної Калини, 36
Аптека біля ратуші
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Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
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Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
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Тернопіль, просп. Бандери Степана, 27-А
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Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
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Луцьк, просп. Волі, 9/16
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Здорова родина
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Рівне, вул. Соборна, 94
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9