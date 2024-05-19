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SVR сенсифін аква-гель для реактивної та гіперчутливої шкіри 40 мл - Львів (862209) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
582,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
582,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
582,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
478,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
582,00 грн
В інших містах:
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
581,85 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
580,95 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
582,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
659,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (4)
582,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 27-А
Всього: упаковка (1)
582,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
582,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
582,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
558,26 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
583,46
Економія: -9,56 грн
573,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Всього: упаковка (1)
603,94 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
574,34
Економія: -0,91 грн
573,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
561,89 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
582,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
597,97 грн