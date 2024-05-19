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SVR сенсифін AR крем ріш туба 40 мл - Львів (862210) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
796,48
Економія: -51,93 грн
744,55 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
721,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
Всього: упаковка (1)
687,10 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (3)
687,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (2)
815,41
Економія: -74,69 грн
740,72 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 27-А
Всього: упаковка (1)
687,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
687,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (1)
687,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
687,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
551,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
551,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
551,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 113
Всього: упаковка (1)
687,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
827,55
Економія: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (2)
827,55
Економія: -165,50 грн
662,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
739,25
Економія: -40,18 грн
699,07 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -165,50 грн
662,05 грн