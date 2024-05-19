Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеSVR сенсифін AR крем рішЦіни в аптеках

SVR сенсифін AR крем ріш туба 40 мл - Київ (862210) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
759,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
759,20 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
773,55
Економія: -154,70 грн
618,85 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -165,50 грн
662,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
798,86
Економія: -112,52 грн
686,34 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
773,55
Економія: -154,70 грн
618,85 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
765,83
Економія: -66,76 грн
699,07 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (2)
827,55
Економія: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
827,55
Економія: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -165,50 грн
662,05 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
766,06
Економія: -45,06 грн
721,00 грн