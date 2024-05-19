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SVR С20 Біотик відновлюючий крем для сяяння шкіри 50 мл - Київ (862208) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
2118,15
Економія: -423,60 грн
1694,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
2045,13
Економія: -288,07 грн
1757,06 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
2118,15
Економія: -423,60 грн
1694,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
1728,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
1829,89
Економія: -301,04 грн
1528,85 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
1898,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
1728,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
1728,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
1347,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (4)
1508,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
1348,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Ужгород, вул. Минайська, 37-Б
Всього: упаковка (1)
1728,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
1347,30 грн