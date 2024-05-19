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SVR Пепти Біотик відновлюючий гель для шкіри з матуючим ефектом 50 мл - Київ (862207) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
1794,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
1727,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
1606,29 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
2022,30
Економія: -404,45 грн
1617,85 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
2022,30
Економія: -404,45 грн
1617,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (2)
1826,39
Економія: -257,26 грн
1569,13 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
2022,30
Економія: -404,45 грн
1617,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
1681,62 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
2022,30
Економія: -404,45 грн
1617,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
1347,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
1801,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 14
Всього: упаковка (1)
1677,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
1612,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
1722,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
1687,68 грн