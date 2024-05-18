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SVR Пепти Біотик відновлюючий гель для шкіри з матуючим ефектом 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (862207) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1527,00
Економія: -86,00 грн
1441,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
1681,48 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
1684,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
1803,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1690,21 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
1696,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
1607,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
1794,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
1687,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
1680,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
1681,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
1688,39 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
1697,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
1677,98 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
1687,68 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
1947,82
Економія: -119,87 грн
1827,95 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
1612,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
2022,30
Економія: -404,45 грн
1617,85 грн