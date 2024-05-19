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SVR Гіалу Біотик відновлюючий гель для пружності шкіри 50 мл - Київ (862206) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (1)
1681,53 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
1347,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
1127,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (3)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (4)
1660,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
1660,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
1660,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
1696,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1680,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
1683,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
1690,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
1698,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
1677,92 грн