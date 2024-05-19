SVR Гіалу Біотик відновлюючий гель для пружності шкіри 50 мл - Харків (862206) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, пл. Конституції, 1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Харків, вул. Сумська, 110
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Елітфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10