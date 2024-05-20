Immunomoss (Іммуномос) сироп 250 мл, №1 - Одеса (862248) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
В інших містах:
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Затишшя, вул. Суворова, 34
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, пров. Незалежності, 1-А
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Грушевського Михайла, 33/11