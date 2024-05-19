Immunomoss (Іммуномос) сироп 250 мл, №1 - Харків (862248) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
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Харків, вул. Сумська, 6
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Харків, вул. Різдвяна, 29-А
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Харків, вул. Сумська, 73
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Харків, просп. Незалежності, 7
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Москалівська, 61
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Харків, просп. Науки, 12
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Харків, вул. Космічна, 16
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Харків, просп. Героїв Харкова, 210
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Харків, вул. Героїв Праці, 24
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Харків, вул. Китаєнка, 8
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Харків, просп. Байрона, 183
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Харків, просп. Перемоги, 70-Б
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 29
1 соціальна аптека
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Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46
1 соціальна аптека
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Лозова, вул. Благовіщенська, 13