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Артроверон капсули 513 мг, №90 - Одеса (854039) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
687,27
Економія: -39,27 грн
648,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
622,17
Економія: -34,77 грн
587,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
630,15
Економія: -46,83 грн
583,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
584,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
649,37
Економія: -37,97 грн
611,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
603,08
Економія: -27,68 грн
575,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
620,98
Економія: -21,58 грн
599,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
650,71
Економія: -67,51 грн
583,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
613,61
Економія: -47,81 грн
565,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (1), капсули (1)
630,15
Економія: -30,75 грн
599,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Армійська, 9
Всього: упаковка (1)
621,57
Економія: -40,17 грн
581,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (2)
639,63
Економія: -22,23 грн
617,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Всього: упаковка (1)
607,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (2)
612,34
Економія: -24,34 грн
588,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Педагогічна, 11
Всього: упаковка (1)
638,84
Економія: -39,44 грн
599,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 70/1
Всього: упаковка (1)
640,06
Економія: -34,06 грн
606,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
657,86
Економія: -39,86 грн
618,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 63-А
Всього: упаковка (1)
606,07
Економія: -36,67 грн
569,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
614,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
654,08
Економія: -42,68 грн
611,40 грн