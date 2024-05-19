Артроверон капсули 513 мг, №90 - Львів (854039) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 37 аптеках
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Львів, просп. Свободи, 33
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Львів, вул. Городоцька, 80
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Львів, вул. Шпитальна, 8
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Львів, вул. Городоцька, 82
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Львів, вул. Куліша, 15
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Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Подорожник
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Львів, пл. Соборна, 17
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Львів, пл. Липнева, 10
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Зелена, 1
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Франка Івана, 84
D.s.
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Львів, вул. Франка Івана, 87
Здорова родина
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Всього: капсули (45)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Варшавська, 193
Подорожник
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Львів, вул. Бабія, 14